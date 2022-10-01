В преддверии Дня пожилых людей в Буда-Кошелевском опытном лесхозе состоялась встреча с ветеранами лесной отрасли, с людьми, чья работа и жизнь были тесно связаны с охраной и приумножением лесных богатств нашего района.

Подобные мероприятия давно стали доброй традицией. Здесь помнят и поддерживают людей, благодаря труду которых предприятие смогло достигнуть сегодняшних результатов. Они не просто желанные гости, которых с нетерпением ждут, а к встречам готовятся долго, разрабатывая маршруты и продумывая все до мельчайших подробностей, они – хранители бесценного опыта.

– Такие встречи нужны не только ветеранам, – прокомментировал «Авангарду» директор Сергей Лозко. – В первую очередь в них нуждаемся все мы, кто сегодня активно работает в лесу. Да, в последние годы лесхоз шагнул далеко вперед в плане технического перевооружения, но, как и прежде, самым большим богатством лесного хозяйства остаются кадры. На их обучение требуются годы. Меня очень радует, что наши ветераны и сегодня в строю, и готовы делиться своим опытом. Они – пример служения лесу и многому могут научить молодую смену. Благодаря таким встречам сохраняется тесная связь между поколениями лесоводов.

Из-за ковидных ограничений традиционные ежегодные встречи с ветеранами были поставлены на паузу, зато очередное мероприятие, которое состоялось в понедельник, 26 сентября, сполна компенсировало два долгих года вынужденной разлуки с родным предприятием и бывшими коллегами. На этот раз для старшего поколения провели полноценную экскурсию по производственным объектам лесхоза, которые претерпели реконструкцию или модернизацию за последние годы. Маршрут оказался насыщенным: административное здание лесхоза – современный питомник с теплицами и полями доращивания, оборудованными системой полива, – обновленное Чеботовичское лесничество в Старой Буде, торжественное открытие которого состоялось в феврале 2022 года, – Буда-Кошелевское опытно-производственное лесничество, реконструированное в 2020-м, а также территория машинно-тракторного парка, на которой расположены гараж боксового типа, дровокольный и сушильный цеха, пожарно-химическая станция, складские помещения и другое.

На протяжении всего маршрута ветеранов и пенсионеров сопровождали директор лесхоза Сергей Лозко, его заместитель по идеологической работе Татьяна Павлюкова, главный лесничий Павел Клепча и председатель профкома Александр Рапинчук. Они рассказали о том, чем живет сегодня лесная отрасль и какие задачи стоят перед ее работниками, а также взяли на заметку мнения опытных лесоводов. Завершилась встреча за чашкой чая, где в теплой дружеской обстановке бывшие коллеги вспомнили трудовые будни, поделились мнениями и выступили с инициативой принять участие в Неделе леса-2023.

Очередная встреча бывших коллег и единомышленников наполнила сердце каждого из участников позитивными впечатлениями, о чем они с удовольствием признались в своих отзывах.

Владимир Александрович Гореликов:

– В нашей ветеранской организации, которую мне доверили возглавлять, состоят 53 человека. И после выхода на заслуженный отдых люди не теряют связи с лесхозом и не чувствуют себя забытыми. Предприятие помнит о нас и оказывает всестороннюю помощь и поддержку. Такая искренняя забота и внимание подкупают. Действительно, до сих пор ощущаешь себя частью дружного лесного братства. Глядя на то, как сегодня развивается лесхоз, только радуешься. Я 11 лет проработал в лесхозе. Был и водителем на лесовозе, и токарем, и сварщиком, и наладчиком оборудования, и слесарем. Из Потаповки автобус нас исправно доставлял на работу и отвозил обратно. Уже 9 лет, как я на пенсии, но скучать некогда. На мехдворе я частый гость: все механики меня знают, я всегда готов помочь. Радует то, какие условия созданы для людей. Чего только стоит новый гараж! Работать в таком – одно удовольствие: тепло, комфортно, есть все необходимое оборудование для ремонтных работ любой сложности.

Василий Семенович Михаленко:

– Я посвятил лесхозу 9,5 лет, был главным механиком. Ну что сказать? Можно только порадоваться успехам и достижениям родного предприятия. Мы и мечтать не могли о таком транспортном парке, о таких гаражах. Помню, как по территории в непогоду можно было только в сапогах ходить, а теперь все заасфальтировано, комфортно и чисто.

Татьяна Ивановна Кортелева:

– За время работы в отрасли вспоминается многое, были и трудные времена. И то, что мы видим сейчас, – результат огромного труда. Модернизация производства, обновление техники, создание комфортных условий для работы и отдыха, стратегия и тактика грамотного руководства – все это привело к успеху. Для нас, ветеранов, это огромная радость и гордость! И, конечно, весьма приятно, что заслуги ветеранов находят достойную оценку, что не забывают о нас. Я 18 лет проработала бухгалтером в лесхозе, в 2004-м ушла на заслуженный отдых, но до сих пор поддерживаю тесную связь с коллективом. До недавнего времени принимала самое активное участие в спортивных состязаниях, завоевывала своей команде первые места на областных соревнованиях по шашкам и шахматам.

Александр Наумович Адарченко:

– То, что мы увидели, наполнило душу радостью. Очевидно, что команда единомышленников, возглавляемая грамотным руководителем, движется в правильном направлении. Оценивая нынешнее положение дел, я с удовольствием хочу отметить, что теперешнее поколение лесоводов достойно продолжает наше дело. Есть достойные результаты везде, начиная от питомника, машинно-тракторного парка и заканчивая благоустройством. Я пришел на работу в лесничество в 90-х годах и отдал лесной отрасли 8 лет. Был и лесничим, и помощником лесничего Викторинского лесничества. На пенсии с 2004-го, но связи с предприятием не терял ни на день – вместе с бывшими коллегами присматриваю за местной святыней, криничкой в Сельце. Не первый десяток лет лесоводы Буда-Кошелевского опытного лесхоза занимаются благоустройством территории святого места, реконструируют беседки, купель.

Николай Леонидович Дубина:

– Я более 20 лет посвятил делу восстановления и сохранения лесных богатств района. Был лесником Чеботовичского лесничества. Ушел на пенсию в мае прошлого года, но и за это время многое изменилось. Искренне порадовался за бывших коллег: новое здание и территория вокруг выше всяких похвал. Сейчас благодаря техническому прогрессу объемы заготовки древесины, вывозки и ее переработки увеличились в разы. На рубках ухода и главном пользовании применяется высокопроизводительная многооперационная современная техника. Все лесничества укомплектованы видеонаблюдением, средствами связи. Впечатляет система видеонаблюдения за пожарами, которая значительно повышает эффективность своевременного их обнаружения и тушения. Система позволяет в автоматическом режиме в короткие сроки и при минимальных затратах следить и находить небольшие возгорания. А ведь так было не всегда, приходилось дежурить на вышках, причем в любую непогоду. А каких трудов стоило определить точное место возгорания?! Да, для облегчения труда лесников с тех пор сделано много, но он по-прежнему остается одним из самых тяжелых и ответственных.

Елена ЛАВРОВА

Фото Ирины Палубец

УНП 400054225