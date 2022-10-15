Татьяна Одинцова:



– Быть мамой – огромное счастье. И неважно, сколько в семье у вас детей. Главное, что они должны быть желанными и любимыми. Наверное, поэтому я вовсе и не заметила, как пролетели 16 лет с дня рождения наших двойняшек Романа и Вероники. Особых хлопот в раннем детстве они не доставляли: были спокойными, хорошо спали, даже зубки резались незаметно. Как подросли, тут уж забот прибавилось. Только одна прогулка чего стоила: на площадке малыши разбегались в разные стороны, нужен был глаз да глаз. Часто бывало так: один придумает, а проказничают вдвоем, причем виноватым в случившемся никто себя не считал. Тут уж приходилось разнимать, объяснять, разбираться.

Сегодня сын и дочь почти взрослые. Вероника уже сделала свой первый самостоятельный шаг в профессию и учится в педколледже, домой приезжает только на выходные. Роман – одиннадцатиклассник СШ №1. Конечно, они ежедневно общаются по телефону, но все равно очень скучают друг без друга. И мне, как маме, важно поддержать и помочь им преодолеть и эту временную трудность.

Алеся Мелещенко:



– Я всегда мечтала о двойняшках, потому что по линии моего папы уже были двойни. Рождение дочерей Юлии и Яны стало настоящим счастьем для нашей семьи. Конечно, тяжело было первый год, когда все молодые мамочки выходили с колясками на прогулку. А наши девчонки коляску не признавали совсем. Поэтому я ждала маму с работы, и уже вечером мы гуляли все вместе.

Время летит незаметно. Позади сотни завязанных бантиков и заплетенных косичек, сбитые коленки и первые отличные отметки в дневнике. Сейчас не менее важный период в жизни девочек – пора поступления. Конечно, это огромное волнение и для нас, родителей. Но, уверена, с этой задачей мы справимся успешно. С рождением уже третьего ребенка поняла, как здорово иметь большую семью: возвращаться с работы домой, где тебя ждут, готовы поделиться новостями, хорошим настроением, поддержать. Наверное, в этом и заключается материнское счастье.

Марина Ракомсина:



– То, что появление на свет двойняшек или близняшек для родителей – двойное счастье, – это несомненно. Убедилась в этом на собственном примере. Я всегда хотела иметь только одного ребенка, но в роду у супруга есть двойни. Так двойное счастье появилось и в нашей семье, где подрастают две замечательные девочки-первоклашки Виктория и Алина. Конечно, в первое время после рождения дочек было тяжело, но всегда рядом была моя мама, за что я ей очень благодарна. Дочурки совершенно разные: по характеру, темпераменту, у каждой свой подход к подготовке домашнего задания, даже хомячок у каждой свой. Но, несмотря на это, они словно дополняют друг друга, вместе переживают неудачи и радуются успехам.

Девчонки растут, взрослеют. Постепенно меняется и моя роль в их жизни: не просто быть мамой, но и другом, учителем, советчиком. Ведь одной «слепой» материнской любви совсем недостаточно.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской