Сегодня в рамках месячника по благоустройству, который проходит с 4 по 30 октября, жители района, трудовые коллективы организаций, предприятий и учреждений активно включились в наведение порядка на земле.

Одними из первых к благоустройству подключился персонал хирургического отделения Буда-Кошелевской ЦРБ. Не отстает от медиков и молодое поколение. Порядок на центральной улице города наводят гимназисты вместе с педагогами.

А теплая и солнечная погода только благоволит тем, кто вносит свою посильную лепту в наведения порядка на своей малой родине.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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