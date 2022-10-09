Симптоматическая (паллиативная) помощь инкурабильным пациентам

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации паллиативной помощи, пациенты паллиативной службы в 60 % случаев имеют онкопатологию, в 40 % — другие хронические прогрессирующие неизлечимые заболевания (сердечно-сосудистые, хронические респираторные, СД, почечная недостаточность, хронические заболевания печени, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, СПИД и т. д.).

Паллиативная помощь (ПалМП) — это предотвращение и облегчение страданий любого рода (физических, психологических, социальных или духовных), испытываемых взрослыми людьми и детьми, живущими с медицинскими проблемами, ограничивающими срок их жизни (ВОЗ, 2018).

Паллиативная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, которые сталкиваются с проблемами, связанными с угрожающим жизни заболеванием. Этот подход направлен на предотвращение и облегчение страданий благодаря раннему выявлению, правильной оценке и лечению боли и иных проблем. Он способствует сохранению достоинства, качества жизни и адаптации к прогрессирующим заболеваниям путем использования наиболее достоверных фактических данных.

Одним из наиболее частых и серьезных симптомов, испытываемых пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи, является боль.

Важную роль в лечении боли и других симптомов, причиняющих физическое страдание, связанных со многими хроническими прогрессирующими состояниями, играют анальгетики (в том числе и опиоидные).

Еще одним необходимым компонентом паллиативной помощи является психосоциальная поддержка. Пациенты с угрожающим жизни заболеванием или в терминальной стадии заболевания и те, кто за ними ухаживает, испытывают огромный стресс, и курирующие их медицинские работники должны иметь соответствующую подготовку и быть способными помочь им справиться с процессом переживания ситуации болезни, который состоит из нескольких этапов, имеющих разную эмоциональную и когнитивную составляющую.

Паллиативная медицинская помощь охватывает период от момента постановки диагноза неизлечимого заболевания до конца периода тяжелой утраты. Длительность его может варьировать от нескольких лет до недель или (реже) дней. Терминальная помощь как составляющая часть паллиативной оказывается пациенту в период, когда смерть неизбежна и произойдет в течение последующих нескольких часов или нескольких дней.

Принципы паллиативной помощи:

обеспечивает избавление от боли и других симптомов;

утверждает жизнь и считает умирание естественным процессом;

не имеет намерения ни приблизить, ни отсрочить наступление смерти;

включает в себя психологические и духовные аспекты помощи пациенту;

предлагает систему поддержки, позволяющую пациенту жить насколько возможно активно до самой смерти;

предлагает систему поддержки родственникам пациента во время его болезни и в период тяжелой утраты;

для удовлетворения всех нужд пациента и его семьи использует командный метод работы, в том числе при необходимости психологическое консультирование в период тяжелой утраты;

повышает качество жизни пациента и может оказать положительное влияние на течение заболевания;

начинается на ранних стадиях болезни в совокупности с другими методами лечения, направленными на продление жизни, такими как химиотерапия, радиотерапия, и включает исследования, необходимые для лучшего понимания и купирования неприятных клинических осложнений.

Основные группы пациентов с заболеваниями или состояниями, требующими оказания паллиативной медицинской помощи:

с различными формами злокачественных новообразований, нуждающиеся в симптоматическом лечении;

органной недостаточностью в стадии декомпенсации при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния;

хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития;

тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, травм, с социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии развития, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи;

дегенеративными изменениями нервной системы на поздних стадиях развития заболевания;

различными формами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания.

Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется в форме плановой медпомощи в профильных учреждениях, отделениях, кабинетах, отделениях дневного пребывания, а также выездными патронажными службами. При отсутствии таковых или отказе пациента (его законного представителя) от опеки службой — амбулаторно-поликлиническими и (или) больничными организациями здравоохранения.

7 октября 2022 года в рамках Всемирного дня паллиативной и хосписной помощи с 9.00 до 10.00 по телефону 7-21-57 будет организована «горячая» телефонная линия с врачом-онкологом УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Журовой Н.В.

Врач-онколог Журова Н.В.