«Белтелеком» предупредил о работах в сети ТВ и радио в Гомельской области, сообщает БелТА.

Во вторник, 8 ноября, или среду, 9 ноября, в зависимости от погодных условий с 10.00 до 16.00 на территории Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского и Хойникского районов будет отсутствовать прием от АРТПС «Солтаново» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, «Правда радио».

В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. «Белтелеком» принес извинения за временные неудобства и обратил внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.