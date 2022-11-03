С утра в гости к правоохранителям приехали учащиеся Неговской школы. Заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Шейман провёл для них экскурсию в историко-демонстрационном зале правоохранителей.

Исторический экскурс сочетался с рассказом о сегодняшней работе милиции, службах, кто и чем занимается. Рассказал и об учебных заведениях системы МВД. Подросткам разрешили постучать по клавишам механической печатной машинки, сделать селфи около ретро-автомобиля Госавтоинспекции, мотоцикла.

Параллельно с частью группы работал начальник ИДН РОВД Андрей Фролов. Он особо акцентировал внимание детей на вопросах использования фликеров в темное время суток.

Второй частью программы стало ознакомление со специальной техникой РОВД. Детям разрешили включать «мигалки» и громкоговорящую связь. После посетили спортивный зал.

После обеда тем же маршрутом прошли учащиеся Губичской школы.

Фоторепортаж с места событий.