Сегодня в рамках совместной акции «Вместе за здоровое будущее», инициированной обкомом Белорусского союза женщин и первичной организацией БСЖ Гомельского государственного медицинского университета, в Буда-Кошелевской ЦРБ проведен скрининг населения как на рак молочной железы, так и меланому. Кроме того, квалифицированные врачи дерматовенерологи и онкомаммолог проконсультировали всех желающих по интересующим вопросам.

Как рассказала субординатор-хирург, председатель молодежного крыла первичной организации БСЖ Гомельского медуниверситета Елизавета Беляева, акция «Вместе за здоровое будущее» стартовала в марте 2021 года. Ее идею поддержало руководство областного клинического онкодиспансера и областного клинического кожно-венерологического диспансера. Также в акции принимают участие сотрудники кафедры общественного здоровья и здравоохранения и кафедры онкологии медуниверситета, администрация вуза. Консультативная группа уже побывала в ряде регионов Гомельской области. Консультации проводят онкомаммологи и дерматовенерологи. По результатам обследования выдаются рекомендации, а в случае выявления проблем, пациенты направляются на дальнейшее обследование и лечение.

В рамках акции в фойе райполиклиники был продемонстрирован обучающий фильм по самообследованию молочной железы. Также организован соцопрос и розданы памятки по профилактике рака молочной железы и меланомы. Всего же в ходе скрининга было обследовано 104 пациента, у одного из которых определили меланому.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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