Для медицинских работников в рамках выездного семинара-консультации выступили ведущие преподаватели Гомельского государственного медицинского университета.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки Тамара Шаршакова рассказала присутствующим о роли университета в государственной программе по преодолению катастрофы на ЧАЭС. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой экологической и профилактической медицины Владимир Бортновский напомнил присутствующим о том, как обеспечить безопасное проживание и жизнедеятельность населения на загрязненных территориях.

Старший преподаватель кафедры экологической и профилактической медицины Марина Чайковская акцентировала внимание на обеспечении специалистами кабинетов спектрометрии излучения человека на территориях, пострадавших от радиации. Магистр медицинских наук, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки Екатерина Щербакова обсудила с медицинскими работниками как жизнь на радиоактивно загрязненных территориях может повлиять на развитие неинфекционных заболеваний граждан.

Алина ЮРИНСКАЯ

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