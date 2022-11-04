Читаю новости: Швейцария вслед за ЕС ввела санкции в связи с поставкой иранских беспилотников в Россию. К этим мерам еще 20 октября присоединилась Великобритания, а вот Швейцария целых две недели демонстрировала нейтралитет. Впрочем, такое же единогласие с Евросоюзом она проявила и ранее, введя ограничения против Беларуси и России.

Президент Швейцарии Кассис в сентябре на 77-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз подчеркнул нейтральный статус и заявил, что его страна не вовлечена в конфликты и не предоставляет никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта. Ну как не предоставляет. Военную продукцию швейцарского производства вроде как и нельзя поставлять стране, вовлеченной в вооруженный конфликт… Но если, например, Италия или Германия передадут Украине вооружение, наполовину состоящее из швейцарских комплектующих, то почему бы и не заработать?

В годы Второй мировой войны страна банков, часов и сыра тоже заявляла о нейтралитете, что совершенно не мешало ей выделять нацистской Германии кредиты на покупку вооружения, произведенного в Швейцарии, обменивать на валюту золото и предметы искусства, присвоенные немцами в результате оккупации других стран, бережно хранить накопления нацистов на счетах швейцарских банков, обеспечивать безопасный транзит немецких грузов по своей территории. Очень хорошо швейцарский нейтралитет прочувствовали евреи, которым отказывали в укрытии, потому что «политическими беженцами не считаются лица, чьи мотивы основаны лишь на принадлежности к определенной расе, например, евреи». Это выдержка из правительственной директивы от 1942 года. Думаете, швейцарцы не понимали, что обрекают людей на верную гибель? Так что нейтралитет – понятие относительное, все зависит от трактовки.

Привлекает внимание и другой момент. Европейцы в экстренном порядке провели расследование в отношении стран, находящихся в тысячах километров от них, нашли виновных и, как заявил глава Евросовета Мишель, приняли «молниеносные действия». Удивительная оперативность. Остается большой тайной, почему также молниеносно не удается выяснить, кто же совершил подрыв Северных потоков. И шведы расследовали, и немцы, и датчане, но никто из них не может назвать виновных. И возложить вину на Россию у них как-то пока не получается. Загадочные диверсанты умудрились загадочным способом доставить к газопроводам взрывные устройства и привести их в действие. Не Балтийское море, а Бермудский треугольник какой-то.

Европейцам нужно срочно звать на помощь расследователей из Bellingcat. У них наверняка получится рядом с трубами найти балалайку и шапку-ушанку – неоспоримые доказательства вины русских. И тогда со спокойной душой можно вводить новый пакет санкций (думаю, нейтральная Швейцария и в этом случае не останется в стороне) и забыть, как страшный сон, все расследования, которые, если копнуть поглубже, ненароком могут вывести на дорогих партнеров.