В удивительное и слегка сумасшедшее время мы живем – интересное и страшное одновременно. Правда, так сразу и не скажешь, чего в нем больше. Невозможно уследить за всеми событиями. Республиканцы «недовыиграли» у демократов промежуточные выборы в Конгресс. Впрочем, что от одних, что от других нам добра ждать не приходится. В КНДР в очередной раз произвели запуск ракет в сторону Японского моря. Эко-активисты разбушевались: то к шедеврам приклеиваются, то британского Карла III яйцами забрасывают. Про Украину и писать не хочется. До сих пор перед глазами видео сноса памятника «Украина – освободителям» в Ужгороде и глумливая фотография от Deutsche Welle, где украинец (украинец ли?), предавший свою память, поставил ногу на лицо солдата, олицетворявшего победителей в Великой Отечественной войне. Судя по всему, Deutsche Welle (кстати, федеральное государственное СМИ Германии) это очень понравилось. Интересно, пришлось ли им по душе предложение от немецкого филиала KFC побаловать себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой в день памяти Хрустальной ночи? Кто не знает – почитайте, что происходило в Германии 10 ноября 1938 года.

Но, выбирая тему для колонки, я решила остановиться на событии из сферы искусства. Маэстро Владимир Спиваков больше не возглавляет Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре во Франции. Казалось бы, не самая скандальная и громкая новость за последние дни, но размышляю над ней уже который день. И причина тому – события двухлетней давности. В августе 2020-го Спиваков на минутку отвлекся от высших материй и отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году. Обосновал он это тем, что ему, как приверженцу ценностей гуманизма и демократии, поддерживающему право на мирный протест, стыдно носить этот орден. Видела я эти «мирные протесты», до сих пор с содроганием вспоминаю. Еще в марте Спиваков «в Беларусь приезжал как домой» и был в полном восхищении. Неужто не замечал признаков «тирании и насилия»? Понимаю, что людям высокого искусства свойственны эмоциональные порывы и бесконечный пацифизм, но все же нужно хоть немного разобраться в ситуации, прежде чем делать по ее поводу такие громкие заявления.

За последние 8 лет на Украине произошло бесчисленное множество кровавых и трагических событий. Но, видимо, ни одно из них не возмутило Спивакова настолько, чтобы ему стало стыдно носить украинские награды. А протесты «желтых жилетов»? Разве это не было «волеизъявлением множества граждан по всей стране», которое французские власти подавляли с крайней жестокостью? Но это не заставило Владимира Теодоровича, как приверженца ценностей гуманизма и демократии, покинуть пост художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре и отказаться от звания офицера ордена Почетного легиона. Уж слишком непоследовательная, даже для творческого человека, позиция и избирательный гуманизм у маэстро.

И только сейчас, когда его в рамках отмены всего русского отстранили от руководства фестивалем, Спиваков возмутился. Заявил, что в этот момент почувствовал себя преданным. Интересно, понимает ли маэстро, что в 2020 году он по большому счету «отменил» для себя Беларусь так же, как и французы поступили сейчас с ним? Кстати, я тогда тоже себя почувствовала пусть не преданной, но точно оскорбленной.