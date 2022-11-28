До Нового года осталось чуть больше месяца, многие уже начали строить планы.

Рассказываем, сколько выходных будет у белорусов на новогодние и рождественские праздники.

В этом году белорусам повезло: на Новый год будет три выходных, а не два, как в прошлом году, когда 31 декабря, рабочий день, выпало на пятницу.

На этот раз 31 декабря выпало на субботу, и белорусы будут отдыхать три дня — 31 декабря, 1 и 2 января (воскресенье и понедельник).

2 января, напомним, было объявлено праздничным нерабочим днем указом президента от 17.12.2019.

С рождественскими выходными белорусам в этом году не повезло: католическое Рождество, 25 декабря, выпало на воскресенье, а православное, 7 января, на субботу, так что никаких переносов и дополнительных выходных не ожидается.