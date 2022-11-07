Как Будакошелевщина встретила 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции

Утром 7 ноября, по доброй традиции, у памятника Владимиру Ленину на центральной площади Буда-Кошелева собрались представители районной вертикали власти во главе с заместителем председателя райисполкома Людмилой Кураликовой, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Участие в митинге приняли члены политических партий и общественных организаций, молодежь, а также жители Будакошелевщины.

— Это событие, несмотря на различное к нему отношение, стало поистине историческим. В этот день мы отдаем дань уважения к прошлому своего народа, миллионам людей, родившихся в Советском Союзе, тем, кто своими делами и добросовестным трудом воплощал в жизнь идеи Октября, защищал честь и независимость страны.

Благодаря свершениям 1917 года белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Повышение благосостояния людей, справедливость, поддержка молодых семей, ветеранов, женщин и детей стало главной задачей государства.

Сегодня в нашей республике созданы все условия для творческого и профессионального развития молодых людей, существует система поддержки одаренных школьников и студентов. Больше внимание уделяется ветеранам и пожилым людям, не забыты армия, работники культуры, образования, науки, спортсмены.

Многие идеи Октябрьской революции таким образом нашли свое место в общественно-политической и социально-экономической жизни современного белорусского общества, стали основами государственной идеологии и политики, — отметила в своем выступлении Людмила Кураликова.

Первый секретарь райкома Коммунистической партии Беларуси Владимир Азарушкин, обращаясь к участникам митинга, подчеркнул, что с именем Октября связаны многочисленные трудовые и боевые победы и свершения, которые и по сей день остаются предметом нашей особой гордости.

Завершился митинг возложением цветов к подножию памятника Владимиру Ленину.