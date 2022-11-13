Чуть более года назад односельчане, объединенные общей идеей, организовали первый субботник по благоустройству местного кладбища и, вдохновившись результатами проделанной работы, решили не останавливаться на достигнутом. Едем в Шарибовку, чтобы узнать подробности у инициатора благого начинания Елены Марцелевой.

«Идея благоустроить уже порядком заросшее кладбище возникла еще в 2019 году. На тот момент я жила в Буда-Кошелеве и в Шарибовке бывала наездами. Но в одиночку осилить эту задачу было бы сложно. Дело сдвинулось, когда я вернулась на свою малую родину и начала работать в магазине. У меня появилась возможность познакомиться с жителями, рассказать им о своих идеях и выслушать их мнения и пожелания по этому поводу. Как оказалось, такие мысли возникали не только у меня одной, просто людям иногда нужно помочь объединиться, чтобы претворить идею в жизнь», – рассказывает Елена Николаевна.

Наведение порядка неравнодушные жители Шарибовки начали в 2021-м, первым делом приступив к расчистке кладбища и прилегающей к нему территории. Не обходят стороной и те захоронения, за которыми уже давно никто не присматривает: высекают поросль, при необходимости подправляют кресты. К этой весне собрали порядка 500 рублей и провели покрасочные работы.

Новости в деревне распространяются быстро, так что вскоре к процессу благоустройства, кроме жителей, подключились и приезжие. По вполне объективным причинам они не всегда могут принять участие в субботнике, поэтому оказывают посильную помощь в приобретении краски и других расходных материалов. Каждый помогает в силу своих физических и финансовых возможностей, если необходимо, используют личную технику. И желание поучаствовать в благом деле не зависит от возраста, статуса или социального положения. Вместе работают пожилые и совсем юные, коренные жители и приезжие. Принимают участие даже те, у кого на местном кладбище не захоронен никто из близких.

«Очень приятно видеть, как люди вместе работают, шутят, спешат помочь друг другу, – признается Елена Марцелева. – Совместными стараниями мы осуществили давнюю мечту нашего односельчанина, ветерана Великой Отечественной войны Николая Иосифовича Матвеева. Он при жизни очень хотел, чтобы над входом на кладбище висела икона. Этим летом специально для иконы мы установили над воротами кладбища арку – уважили фронтовика. Для меня это было очень важным делом. Моего отца забрали на фронт совсем юным. Во время боя под Рогачевом он был тяжело ранен, а дядя Коля буквально вытащил его на себе. Наша семья в неоплатном долгу перед ним, до конца своих дней будем ему благодарны.

Хочу отметить, что общее дело объединяет людей. Жители деревни уже и сами выдвигают инициативы: кто-то предложил крест сделать, кто-то – информационный стенд. Все предложения мы сообща обсуждаем, определяемся с финансовыми вложениями, а дальше дело времени. Так, за зиму подготовимся и весной расширим территорию кладбища, снова проведем покрасочные работы и организуем место хранения для инвентаря. Сельисполком нам уже пообещал выделить транспорт. Александр Николаевич, исполняющий обязанности председателя Кошелевского сельисполкома, поддерживает все наши инициативы. Признаться, не было такого случая, чтобы нам отказали в помощи».

Кстати, организаторские способности Елены Марцелевой, ответственность и умение находить общий язык с людьми не остались незамеченными. Этим летом жители Шарибовки проголосовали за избрание ее на должность помощника председателя сельского Совета, другими словами, старосты. И как бы она ни старалась во время беседы умалить свои заслуги, такой неравнодушный человек с активной жизненной позицией – большое благо для всей деревни. Даже тот факт, что в магазине установили небольшой диван, чтобы, как объяснила наша собеседница, далеко проживающие пожилые покупатели имели возможность отдохнуть и восстановить силы, говорит о многом.

На прощание Елена Николаевна сказала, чтобы мы обязательно написали ее слова благодарности односельчанам: «Низко кланяюсь всем людям за их труд, сопричастность к общему делу, память и уважение к предкам».

Анна ЛИТАШ

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