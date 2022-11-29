О том, куда можно съездить с детьми в преддверии Нового года, рассказала в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора — начальник отдела планирования и организации туристкой деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Никитина.

Говоря об альтернативах поездки с детьми в Беловежскую пущу к Деду Морозу, специалист привела примеры подобных мест и в других областях нашей страны.

«К примеру, в Поставском районе Витебской области на турбазе «Озерки» появился новый персонаж Дед Бай», — рассказала она.

Образ Деда Бая — это дань уважения творчеству поэта, писателя и переводчика Владимира Дубовки. В его произведении «Чароўная знаходка» главным персонажем является Дед Бай — веселый рассказчик и сказочник, который пришелся по нраву детской аудитории. По сюжету сказок, написанных Владимиром Дубовкой, создаются анимационные программы, герои которых участвуют в театрализованных представлениях на сцене комплекса.

«Также в этом году с театрализованным представлением на турбазу «Озерки» вернется еще один фольклорный поставский персонаж — Зюзя Поозерский», — добавила Екатерина Никитина.

Кроме того, она подчеркнула, что еще одной альтернативой может быть поездка в национальный парк «Припятский» в Гомельской области. «В этом парке также построена резиденция Деда Мороза, у которого даже есть свой олень. Будет организована новогодняя программа. Из дополнительных достопримечательностей есть Музей полешука, что тоже довольно интересно», — заключила начальник отдела планирования и организации туристкой деятельности Департамента по туризму.

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