Странам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо обсудить вопросы биологической безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

«В контексте растущей актуальности проблематики биологической безопасности предлагаем провести в Беларуси заседание соответствующего Координационного совета уполномоченных органов государств — членов организации. Я говорю о биологической безопасности и проведении в Минске соответствующего мероприятия, но нам надо все-таки честно друг другу сказать. Часто мы говорим, Владимир Владимирович, о биологических лабораториях. По-моему, только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых государств ОДКБ они существуют. Поэтому надо в Минске нам обсудить и как-то договориться по этому вопросу, ибо это будет очередная говорильня», — сказал Александр Лукашенко.

«Это же не шутка — биологическая безопасность. Агитируем друг друга, а в некоторых странах эти американские или других стран лаборатории существуют. Так, как в Украине — несколько их обнаружили», — добавил Президент.