Неделя начинается днем Анастаса и Маркиана.

Следом идет «Змiцер». В народной традиции он выступал как апогей «вялiкай свадзебнiцы». Говорили: «Святы Змiцер надта хiтры. Чаны парыць, пiва варыць, сыноў жэнiць, дачок аддае». До поста, завершающего период свадеб, остается всего две недели. Девицы на выданье, которые до этого времени все перебирали и отказывали кавалерам, задумывались, верно ли они поступали. Народ замечал: «Да Змiтра дзеўка хiтра, а па Змiтру — хлопец».

Шли и изменения в хозяйственных делах. Обычно к этому дню заканчивался вольный выпас «свойскай жывёлы».

9 ноября вспоминали Нестора Летописца — одного из первых историков. Летописи — исторические или историко‑литературные произведения, где описываются события, происходившие в определенные годы. Они бывают великокняжеские, городские, монастырские, общегосударственные, местные, официальные, частные, семейные. Первой на белорусских землях была Полоцкая летопись. Известны у нас «Баркалабаўскi летапiс», «Вiцебскi летапiс» и «Магiлёўская хронiка». Летописи важны для изучения «мiнуўшчыны» Беларуси и соседних стран как памятники литературы и языка.

9 ноября у белорусов еще и день Тодара.

В это время к урожаю полей, огородов прибавлялись еще и поздние дары леса — клюква, осенние грибы. Было принято с нескрываемым удовольствием обходить хозяйственные постройки, подсчитывать запасы, записывать и радоваться их прибавлению.

10 ноября — Параскева Пятница и Неонила Льняница.

Из «павагi» к Параскеве, опекунше «прадзiва», женщины, почитающие святую, откладывали в сторону все, что связано с пряжей, и практически отдыхали.

А благодаря льну и женскому труду была одета вся семья.

11 ноября день Настасьи, с него начиналась осенняя стрижка овец.

Шерсть, состриженная в это время, считалась самой лучшей. Ведь животное всю весну и лето «пасвiлася» на зеленой травке.

А день 12 ноября называли синичкиным. В это время видим птиц у домов, они садятся на подоконники, постукивают в стекло клювиками. Говорят: «Покорми птиц зимою — и они послужат тебе весною».

ПРИМЕТА

Cнег показывал, что он будет и на Коляды, но предвещал позднюю весну.

СБ