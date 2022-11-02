Когда крайний срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на недвижимость в 2022 году?

Как узнать, кому и сколько нужно платить?

Что грозит за неуплату налогов?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Калеев Дмитрий Михайлович.

Звоните в пятницу, 4 ноября, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».