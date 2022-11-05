В нынешнем году Дмитриевская родительская суббота выпадает на 5 ноября.

Ежегодно она совершается перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского(8 ноября). В этот особый поминальный день ранее чествовали память погибших воинов, но со временем стали почитать всех усопших христиан, внезапно умерших и не получивших перед смертью молитвенного напутствия в вечную жизнь.

В поминальный день пишут записки за упокой родных и близких. Нет традиции ходить на кладбище, но и запрет на посещение могил усопших тоже отсутствует. Куда важнее помолиться за их души.

На Дмитриевскую субботу принято готовить скромные блюда, традиционно на обеденном столе есть кутья и компот. В этот день нельзя ссориться, сквернословить, не приветствуются и развлекательные мероприятия.

Подготовила Елена БЕЛКО