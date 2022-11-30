В ответном слове Максим Мисько заверил присутствующих, что постарается с честью и достоинством пронести это высокое звание миротворца и вместе с членами и волонтерами фонда делать в этом направлении все возможное. Также он подчеркнул, что белорусам посчастливилось жить на самой лучшей земле.

Максим Мисько является председателем правления ОО «Белорусский фонд мира» с 2015 года.

На конференции Белорусского фонда мира были представлены итоги работы за предыдущий пятилетний период. С августа по ноябрь во всех районах прошли отчетно-выборные собрания, а также областные и Минская городская отчетно-выборные конференции. В ходе собраний и конференций подведены итоги работы территориальных организаций Белорусского фонда мира с 2018 по 2022 год, избраны члены правлений и председатели областных, Минской городской и районных организаций фонда, а также 230 делегатов VII Республиканской конференции Белорусского фонда мира.

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