Осень – один из самых опасных сезонов в году для всех участников дорожного движения. Проливные дожди, ветер, утренние заморозки и туманы – всё это напрямую отражается на дорожно-транспортной обстановке. Но, кроме этого, значительное влияние на ситуацию на дорогах оказывает сокращение светового дня. В свою очередь, это также несет большую опасность не только для водителей, но и для уязвимых участников дорожного движения.

К сожалению, в осенний период дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов и велосипедистов случай нередкий. К слову, за 9 месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 114 ДТП, в которых 22 человека погибли и 99 – получили различные травмы. Из этого количества в темное время суток произошло 44 ДТП, где погибло 14 человек и 33 – травмированы.

Все происшествия напрямую связаны с игнорированием самых элементарных правил поведения на дороге. Помимо банальной невнимательности, пешеходы не используют световозвращающие элементы в темное время суток, забывая о них либо считая это «немодным», а также выходят на дорогу в состоянии опьянения, напрочь теряя контроль над своими действиями и тем самым проявляя максимальную безответственность к собственной безопасности. Только с начала осени, сотрудники ГАИ Гомельщины изъяли с проезжей части 7469 уязвимых участников дорожного движения, из которых 1026 находились на дороге в нетрезвом состоянии и 2309 – не были обозначены световозвращающими элементами.

Увидев таких людей на дороге, водителю необходимо принять все меры предосторожности. Как минимум, снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства! Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для «отдыха» проезжую часть. В таких случаях очень важно не оставаться равнодушными и сделать все возможное, чтобы изъять человека с дороги. Ни в коем случае не проходите или не проезжайте мимо: попытайтесь самостоятельно принять какие-нибудь меры, чтобы убрать «горе-пешехода» с проезжей части, и позвоните в «102»!

Также Госавтоинспекция обращается ко всем пешеходам и велосипедистам! Помните, что в отличие от водителей, вы в самой большей степени подвержены получению различных травм, поэтому к собственной безопасности вы должны подходить ответственно и с умом!

Напоминаем, что в темное время суток и во время непогоды водитель замечает пешехода в последний момент и этого времени порой недостаточно, чтобы предотвратить наезд. Поэтому использование пешеходами СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ в таких условиях остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге! Обозначенный пешеход даёт возможность водителю своевременно заметить себя и избежать наезда. Но полагаться только лишь на фликеры не стоит. Это всего один из способов вашей защиты и первый шаг навстречу безопасности!

Кроме этого, не стоит забывать и о правилах нахождения на дороге. Нельзя идти по проезжей части при наличии тротуара, обочины или пешеходной дорожки! Если эти элементы отсутствуют, то разрешается движение по краю проезжей части, но только навстречу транспорту, чтобы вся дорожная обстановка была у вас перед глазами!

С наступлением холодной поры, мы, конечно же, стараемся одеваться по погоде, но многие пешеходы, укутавшись потеплее и надев капюшоны, уже не в состоянии лишний раз посмотреть по сторонам для того, чтобы вовремя заметить приближающийся автомобиль. Будьте осторожны и всегда помните, что только от того, насколько ответственно Вы подходите к соблюдению ПДД, зависит ваша жизнь!

Также сотрудники Госавтоинспекции настоятельно просят проявлять особую осторожность к детям на дороге, особенно в период осенних каникул! Уважаемые родители, помимо светоотражающих элементов на верхней одежде, ребенок должен владеть достаточными знаниями основных правил безопасного поведения на дороге. А это, в первую очередь, достигается на личном примере!

Ольга КУРБИЕВА

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД