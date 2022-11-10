Ремонт дороги, отвод воды и работа почты

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник 9 ноября провел прием граждан

Всего на прием обратилось 5 человек. Анатолий Генрикович внимательно выслушал заявителей, тщательно изучил проблемные ситуации каждого из них. К слову, многие вопросы были решены еще до приема.

Так, сразу 2 обращения поступило от жителей Лозова: пенсионерка Татьяна Андреевна сетовала, что автолавка не может проехать к ней из-за плохой дороги, а ее односельчанин Леонид Антонович с ул. Пролетарской просил содействия в отводе воды вблизи дома. Обе проблемы оперативно разрешили.

Еще до приема был проработан вопрос жительницы райцентра о возмещении ущерба, причиненного при затоплении квартиры, а заявительнице, проживающей в Гомеле, подробно разъяснили последовательность приобретения дома в д. Смычек.

Взять на контроль работу ФАПа в д. Чеботовичи, а также передвижного отделения почтовой связи обещали жителю п. Лебедев Чеботовичского сельсовета. Соответствующие поручения были даны руководителям структурных подразделений. Решение вопросов, поднятых на приеме граждан, глава района взял на личный контроль.