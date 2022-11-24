Смотрите большой фоторепортаж с патриотического флешмоба «Мы вместе!» и ищите себя на фото

23 ноября масштабный патриотический флешмоб собрал на центральной площади райцентра порядка 500 буда-кошелевцев: школьников, учащуюся и рабочую молодежь, представителей трудовых коллективов, лидеров и активистов общественных объединений со всего района. Цель акции — показать единство и сплоченность белорусского народа. Мероприятие состоялось накануне 79-й годовщины со дня освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков и в рамках областной патриотической акции «Мы единое целое», старт которой был дан в Гомеле 11 ноября.

Такого массового флешмоба в районе еще не было. Срежиссировала его руководитель Заслуженного любительского коллектива образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества Людмила Кабаева. Чтобы реализовать массовое театрализованное представление, понадобилась целая команда единомышленников со всего района.

Надеемся, что мероприятия подобного формата будут еще не раз проходить на улицах нашего города и района.