В преддверии новогодних праздников так хочется создать атмосферу настоящего чуда. Поэтому Центральный комитет Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма выступил организатором Фестиваля «Ёлка-FEST. Запальваем святочны настрой па-роднаму, па-беларуску!».
Мы хотим:
- поддержать преемственность традиций празднования новогодних праздников в семьях наших членов отраслевого профсоюза;
- создать дополнительные условия для развития творческого потенциала деток, которые посещают наши учреждения (ребят, которые рисуют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, увлекаются спортом, делают различные поделки в кружках, занимаются народными промыслами), а также стимулировать взрослых создавать игрушки своими руками.
Мы уверены, что через предоставление возможности продемонстрировать свои мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, а также оригинальность в создании новогодней ёлки происходит укрепление корпоративного духа организаций, входящих в наш отраслевой профсоюз.
Заявки для участия в Фестивале будут приниматься до 20 декабря включительно!
Хочется отметить, что к участникам Фестиваля есть определенные требования:
— допускается участие организаций всех форм собственности, но находящихся на профсоюзном обслуживании в Белорусском профессиональном союзе работников культуры, информации, спорта и туризма.
— высота ёлки должна быть не более 1 метра 80 сантиметров;
- допускаются ёлочные украшения, сделанные только своими руками;
— ну, и конечно же, приветствуется яркость, сказочность, нарядность, выразительность фестивальной ёлки, а также оригинальность художественного дизайна.
Лучшая новогодняя ёлка будет определена, при помощи онлайн голосования, которое будет проходить на сайте Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма kult.1prof.by, где каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся ёлочку.
Также, по итогам Фестиваля в фойе Федерации профсоюзов Беларуси будет организована выставка лучших работ.
Ну и конечно же, победитель получит главный приз – ноутбук.
Ознакомиться с положением и заполнить заявку можно на сайте kult.1prof.by в разделе Новости.
Желаю всем успехов!
Пусть победит сильнейший и получит свой заветный приз под новогоднюю ёлочку!