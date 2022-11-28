В преддверии новогодних праздников так хочется создать атмосферу настоящего чуда. Поэтому Центральный комитет Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма выступил организатором Фестиваля «Ёлка-FEST. Запальваем святочны настрой па-роднаму, па-беларуску!».

Мы хотим:

поддержать преемственность традиций празднования новогодних праздников в семьях наших членов отраслевого профсоюза;

создать дополнительные условия для развития творческого потенциала деток, которые посещают наши учреждения (ребят, которые рисуют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, увлекаются спортом, делают различные поделки в кружках, занимаются народными промыслами), а также стимулировать взрослых создавать игрушки своими руками.

Мы уверены, что через предоставление возможности продемонстрировать свои мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, а также оригинальность в создании новогодней ёлки происходит укрепление корпоративного духа организаций, входящих в наш отраслевой профсоюз.

Заявки для участия в Фестивале будут приниматься до 20 декабря включительно!

Хочется отметить, что к участникам Фестиваля есть определенные требования:

— допускается участие организаций всех форм собственности, но находящихся на профсоюзном обслуживании в Белорусском профессиональном союзе работников культуры, информации, спорта и туризма.

— высота ёлки должна быть не более 1 метра 80 сантиметров;

допускаются ёлочные украшения, сделанные только своими руками;

— ну, и конечно же, приветствуется яркость, сказочность, нарядность, выразительность фестивальной ёлки, а также оригинальность художественного дизайна.

Лучшая новогодняя ёлка будет определена, при помощи онлайн голосования, которое будет проходить на сайте Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма kult.1prof.by, где каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся ёлочку.

Также, по итогам Фестиваля в фойе Федерации профсоюзов Беларуси будет организована выставка лучших работ.

Ну и конечно же, победитель получит главный приз – ноутбук.

Ознакомиться с положением и заполнить заявку можно на сайте kult.1prof.by в разделе Новости.

Желаю всем успехов!

Пусть победит сильнейший и получит свой заветный приз под новогоднюю ёлочку!