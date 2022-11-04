В нашей стране выдача фитосанитарного сертификата международного образца, отметим, осуществляется Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений и ее подразделениями на местах.

Для его получения отправитель подает инспектору по карантину растений районной госинспекции по СК и ЗР заявление на проведение фитосанитарного контроля, копию договора на поставку подкарантинной продукции и копию документов, подтверждающих ее происхождение (товарно-транспортная накладная). Досмотр проводится с выездом на место. При выявлении в досматриваемой продукции подозрительных вредных организмов отобранный образец направляется на экспертизу. И только после получения ее результатов принимается решение о выдаче фитосанитарного сертификата.

Отгрузка продукции на экспорт осуществляется только из зон, свободных от карантинных объектов. В случае отсутствия их в продукции составляется акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) с последующим оформлением сертификата.

Вся плодоовощная продукция, отгружаемая на экспорт, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом и на каждой упаковке плодов и овощей должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере. А вся подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском групп кодов 07, 08 ТН ВЭД ЕАЭС, отгружаемая на экспорт, должна быть упакована в новую тару.

Фитосанитарный сертификат выдается на каждую вывозимую партию подкарантинной продукции в 5-дневный срок и действует 14 дней с момента выдачи, при перемещении на территории Таможенного союза – до 30 дней. По выявленным фактам перемещения не прошедшей карантинный фитосанитарный контроль продукции и без соответствующего сертификата будут составляться административные протоколы.

Дополнительную информацию можно получить как в районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений по тел.: 7-43-54, 7-43-39, так и в областной – 8 (0232) 50-11-60, 50-11-64.

Подготовила Елена БЕЛКО