Сегодня в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялось открытие выставки «Фейерверк творчества», которая объединила разные стили и техники – ткачество, вытинанка, роспись по стеклу, батик и другое. Представленная экспозиция – это результат совместной работы учащихся и педагогов студии декоративно-прикладного творчества «Чараўніцы» под руководством Светланы Крикун.

По сложившейся традиции в день открытия педагоги и участники студии провели творческие мастер-классы, участниками которых на этот раз стали учащиеся начальных классов СШ №1 Буда-Кошелева. Оказывается, графика и ткачество – это не так уж и сложно и очень интересно.