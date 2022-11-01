ВИЧ-инфекция — инфекционный процесс в организме человека, вызываемый вирусом иммунодефицита человека, характеризующийся медленным течением, поражением иммунной и нервной систем, с последующим развитием на этом фоне оппортунистических (сопутствующих) инфекций, новообразований, приводящих инфицированного ВИЧ к летальному исходу.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — терминальная стадия ВИЧ-инфекции, наступающая в большинстве случаев через весьма длительный период от момента заражения вирусом.

Единственным источником заражения является ВИЧ- инфицированный человек на всех стадиях заболевания.

Существует три основных пути передачи инфекции:

Парентеральный путь (через кровь) — заражение происходит при инъекционном введении инфицированных наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев, при переливании зараженной крови, через необеззараженные инструменты для гигиенических процедур.

Половой путь — заражение происходит при половом контакте с

ВИЧ-инфицированным

Вертикальный, или внутриутробный путь — вирус передается от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, кормления грудью.

Высокая концентрация вируса, способная заразить здоровый организм, содержится в крови, в сперме, в вагинальном секрете. В моче, слюне, слезах он содержится в низких концентрациях и в малых объемах не опасен.

ВИЧ — не передается

при дружеских поцелуях;

при рукопожатиях;

при кашле, чихании;

через посуду, одежду, бельё;

при посещении бассейна, сауны, туалета;

при укусах насекомых.

За прошедшие годы, несмотря на усилия различных специалистов всего мира, огромные средства, затраченные на исследование и лечение «чумы» XX века, до сих пор не найдены средства для проведения профилактических прививок и для радикального излечения инфицированных больных.

Эпидемия ВИЧ/СПИД все больше и больше приобретает женское лицо:

почти половина всех людей в мире, живущих с ВИЧ,- женщины;

женщины особенно уязвимы к ВИЧ-инфекции и ее последствиям;

вероятность заражения ВИЧ для девушек и молодых женщин в 2,5 раза выше, чем для их сверстников мужского пола;

женщины чаще мужчин заражаются ВИЧ даже от однократного незащищенного полового акта;

распространение ВИЧ-инфекции среди женщин приводит к увеличению детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей; большинство детей заражаются ВИЧ от своих матерей во время беременности, родов или при грудном вскармливании.

Меры профилактики и защиты

Специфических средств профилактики ВИЧ-инфекции в настоящее время в мире не существует. Поэтому защита от этой страшной болезни в подавляющих случаях всецело зависит от поведения и образа жизни самого человека.

Главным условием сохранения здоровья и предупреждения заражения является нравственная чистота и верность избранному спутнику жизни.

Всегда и везде пользоваться только личными предметами гигиены (зубные щетки, бритвы, лезвия и т.д.).

Избегать случайных половых связей; в случае возникновения таковых — обязательно пользоваться презервативом.

Не иметь половых связей с людьми, употребляющими наркотики.

Приучать себя и своего партнера систематически и правильно пользоваться презервативом; это поможет снизить вероятность заражения СПИДом, предохранит от венерических заболеваний и нежелательной беременности.

Не употреблять наркотические препараты.

В рамках Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции 1 декабря в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая» телефонная линия, свои вопросы вы можете задать врачу — инфекционисту Махановой О.Л. по телефону 7-64-93 с 14.00 до 15.00.