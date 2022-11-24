Cерийного вора задержали под Гомелем, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

52-летнего жителя деревни Евстратовка Гомельского района оперативники уголовного розыска УВД совместно с коллегами из Гомельского РОВД задержали по подозрению в краже. При виде милиционеров сельчанин попытался скрыться, но не удалось. На территории его домовладения сыщики нашли вещи, которые ранее фигурировали как пропавшие с мест краж.

От действий задержанного пострадали дачники, автовладельцы и хозяева квартир в областном центре, Гомельском и Буда-Кошелевском районах. «Мужчина менял направления своих криминальных вылазок, пытаясь запутать оперативников. Был аккуратен, старался не оставлять следов и зацепок, которые могли бы вывести на него. Но правоохранители целенаправленно шли по его следу, по крупицам собирая и анализируя информацию, пока пазлы не сложились воедино», — рассказали в УВД.

Вор не гнушался ничем, брал все, что попадалось на глаза. Из машин — наборы ключей и домкраты, аккумуляторы, огнетушители, детские кресла, светозащитные очки, продукты питания и одежду. Для этого вскрывал замки дверей, если не получалось, разбивал стекла. Где-то ему просто везло, и дверь была не заперта. «Больше всего пострадало автолюбителей в агрогородке Урицкое Гомельского района, а также Советском и Железнодорожном районах Гомеля», — уточнили в отделении информации и общественных связей.

На дачах фигурант разбивал стекла в окнах или отжимал стеклопакеты. Где был навесной замок, просто срывал его. Воровал садовую утварь, электро- и бензоинструмент, водонасосные станции, газовые баллоны и прочее.

Проникнув в квартиру, мужчина забирал бытовую технику, продукты питания, спиртные напитки, деньги. Например, в начале сентября, отжав оконную раму, он проник в квартиру одного из домов по ул. 2-й Колхозной областного центра. Вынес пылесос, мобильный телефон, 4 рулона обоев, одежду, обувь и продукты питания.

Суммы ущерба во всех случаях разные. В некоторых счет идет на тысячи рублей.

Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он арестован. В УВД добавили, что сельчанин ранее был судим за изнасилование и разбой, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Следователи и сыщики продолжают совместную работу по установлению всех фактов противоправной деятельности мужчины, заключили в УВД.