Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств прибывают на неформальный саммит в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.

Предновогодние неформальные встречи глав государств уже стали хорошей традицией. Собраться в Санкт-Петербурге в конце года Президент России Владимир Путин пригласил своих коллег еще на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке 9 декабря.

Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

В целом на таких встречах лидеры стран, как правило, не произносят долгих программных речей, и часто открытая для СМИ часть ограничивается лишь протокольным заявлением хозяина саммита. Однако тем и ценен подобный формат, позволяющий в спокойной непринужденной обстановке еще раз сверить часы по тем или иным актуальным темам, выработать на перспективу подходы к решению стоящих на повестке дня вопросов.

belta.by