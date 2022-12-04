На переезд всегда трудно решиться, поскольку это подразумевает ряд неудобств и смену привычного уклада жизни. Но одно дело, когда оставляешь родной дом по доброй воле, и совсем другое, когда бежишь от войны. О том, как покидали Украину и нашли приют в гостеприимной и мирной Беларуси, «Авангарду» рассказал директор ОАО «Рогинь» Владимир Цитриков.

– С Беларусью я связан невидимой и прочной нитью, ведь отсюда идут мои корни, – начинает рассказ Владимир Васильевич. – Ежегодно летние каникулы вплоть до восьмого класса проводил у дедушки и бабушки в деревне Курганье, что на территории Рогинского сельсовета. Так сложилась судьба, что через много лет уже вместе со своей семьей мне пришлось вернуться в родные и близкие сердцу края.Мой отец Василий Макарович родился в многодетной семье. В поисках лучшей доли в середине 60-х годов прошлого века он отправился осваивать Донбасс. Устроился на работу в горячий цех металлургического завода г. Макеевка Донецкой области. Там встретил свою вторую половинку, мою маму Ларису Пантелеевну, а в 1966-м на свет появился я, их первенец. Работая в шахте, отец заочно поступил в Ижевский юридический институт, после окончания которого трудился помощником прокурора г. Макеевка, а в дальнейшем был назначен на должность прокурора Добропольского района Донецкой области. Вот так сложилась судьба простого сельского парнишки из белорусской глубинки.Владимир Васильевич, окончив восьмилетку, по совету матери поступил в Макеевское медучилище учиться на фельдшера скорой медицинской помощи, хотя ближе ему были инженерные специальности. Проходил службу в армии в Петрикове, куда был прикомандирован в качестве медработника. После службы работал на скорой помощи, пробовал себя и в частном бизнесе, потом устроился на шахту горнорабочим и дорос до горного мастера. В общей сложности на шахте проработал 10 лет, пока мирную жизнь не нарушила война.– Все у нас было хорошо: любимая работа, семья, где подрастали двое сыновей, налаженный быт, свой дом и квартира в Макеевке. Однако события 2014 года буквально перевернули все с ног на голову. Жители Донецка стали для большей части украинцев людьми второго сорта. Начались притеснения. Но хуже всего – это постоянные обстрелы. Страх за своих детей и близких подтолкнул к принятию решения, и мы уехали. Собрались буквально за пару дней. Из вещей взяли только самое необходимое и отправились в Гомель к тете Анастасии, которая на первое время нас приютила, – делится Владимир Цитриков. – Главным передо мной встал вопрос о трудоустройстве. Рассматривал варианты только с предоставлением жилья. Так и попал в Речицкий район в КСУП «Новый путь-агро», где трудился инженером по трудоемким процессам. Потом наша семья перебралась в Калинковичский район в ОСП «Золотая Дуброва», где начинал главным инженером и дорос до исполняющего обязанности директора. Вот такой вот вираж судьбы: подростковая мечта через много лет осуществилась. А в конце 2020 года мы приехали на малую родину моего отца – Будакошелевщину. Сейчас я руковожу ОАО «Рогинь», хозяйством, в котором он делал свои первые рабочие шаги. Да и сам я, к слову, заработал здесь первые деньги, подростком трудясь на поле. Признаюсь, начинать на новом месте все заново непросто, но мысль о том, что это родные мне места, и люди, знакомые с детства, вселяла в меня уверенность и давала силы двигаться дальше. В Дербичах от хозяйства мы получили благоустроенный дом. Супруга работает по специальности в школе учителем начальных классов. Старший сын Михаил пока еще находится в Донецке и трудится на шахте. Надеемся, что в скором времени он приедет к нам на постоянное место жительства. Младший, Василий, отучился в колледже лесного хозяйства, сеейчас заочно получает высшее образование в Минске. Вместе с супругой Дарьей живут в Узе и работают в РУП «Белоруснефть-Особино».Долгое время нашего героя не покидали мысли о родной Макеевке, ведь там прошла большая часть его жизни, там он встретил свою вторую половинку, была любимая работа, друзья и близкие люди, появились на свет сыновья. В сентябре вместе с супругой они отправились проведать сына, и то, что там увидели, лишь укрепило в них уверенность в правильности принятого решения о переезде. «За двадцать минут, что мы провели у стен родного дома, пролетело порядка двадцати снарядов. Когда-то цветущий и развивающийся город Макеевка стоит в руинах. Разруха, уныние и отчаяние буквально витают в воздухе. Я понял, что возвращаться сюда больше не хочу», – говорит Владимир Васильевич.По словам мужчины, на белорусской земле его семья нашла мирное небо, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.– Для меня Беларусь всегда была неотъемлемой частью жизни, ведь это родина моего отца, отсюда идут мои корни. На мой взгляд, это, пожалуй, единственная страна в СНГ, где можно быть уверенным за будущее и безопасность своих детей и близких. А это, согласитесь, дорогого стоит. Здесь можно жить, учиться и работать, получать достойное образование и квалифицированную медицинскую помощь. Всего этого в своей стране мы были уже лишены. Белорусский народ отзывчивый, открытый и гостеприимный, готовый всегда протянуть руку помощи нуждающимся. Отрадно, что здесь можно чувствовать себя своими. Ну а мы постараемся оправдать оказанное нам доверие, будем честно трудиться и приносить пользу приютившей нас земле, – отметил наш собеседник.