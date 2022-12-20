Стране дорог каждый ребенок. Об этом при посещении Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Социально-педагогического центра Ошмянского района сказал корреспонденту БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, который принял здесь участие в благотворительной акции «Наши дети».

«Дети, к которым мы приехали сегодня, требуют особой заботы и внимания. Многие из них не могут в полной мере ощутить радость детства, кто-то очень нуждается в родительском тепле. В своей маленькой жизни некоторые уже успели столкнуться с болью, разочарованием и предательством. Но, к счастью, сегодня рядом с ними неравнодушные, творческие и добрые люди. Опытные педагоги, отзывчивые воспитатели, профессиональные психологи, которые дают опору в жизни, помогают найти себя, делятся частичкой своей души. И благодаря неоценимому труду, всесторонней поддержке государства каждый ребенок понимает, что он дорог и нужен своей стране», — сказал Александр Вольфович.

Государственный секретарь Совета безопасности также выразил надежду на то, что сегодня удалось подарить мальчишкам и девчонкам не только мгновения радости и счастья, но также немного согреть их сердца. «Пусть желания детей непременно сбываются. Ведь они у них самые простые: быть здоровыми и чтобы рядом были папа и мама», — отметил Александр Вольфович.

В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получают образование 38 детей. «У нас получают образование детки с тяжелыми и множественными нарушениями. Все детки имеют интеллектуальную недостаточность умеренную, она сочетается либо с детским церебральным параличом либо с синдромом Дауна, либо с аутизмом. У нас стационарно обучаются 28 детей в двух дошкольных группах и четырех классах, пять детей обучаются на дому и пять деток посещают коррекционные занятия. Всего у нас сотрудников 30, 16 из них — педагоги. Наш центр работает с 1999 года, в это здание после капитального ремонта мы переехали в 2008 году. На то время у нас были только одна дошкольная группа и один класс», — сказала директор учреждения Людмила Козловская.

В Социально-педагогическом центре находятся шесть детей: два дошкольника и четыре школьника. «Ребята обучаются на базе учреждений образования района. Находятся дети у нас до полугода и в зависимости от того, как складывается, или возвращаются в семьи, или мы подыскиваем им опекунские, приемные семьи. Трудится у нас 11 педагогов», — отметила заведующая Татьяна Липницкая.

«Настроение праздничное. Хотелось бы всем пожелать, и себе тоже, счастья, здоровья и всего самого хорошего. И чтобы мы вернулись домой», — поделились сестры Алена и Настя Шатило. К слову, среди новогодних пожеланий 9-классницы Насти и успешная сдача выпускных экзаменов, девушка собирается поступать в минское учебное заведение, чтобы стать парикмахером.

Поздравив ребят с наступающим Новым годом и подарив им компьютер, бытовую технику и сладкие подарки, Александр Вольфович отметил, что сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности традиционно участвуют в марафоне добрых дел, который проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети». В свою очередь воспитанники вручили гостям ответный подарок — сувенирные новогодние шары с изображением пейзажей города Ошмяны. Порадовало всех новогоднее представление с традиционными конкурсами, танцами, песнями и хороводами.

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