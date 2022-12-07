Зима полноправно вступила в свои владения. А значит, настало время и настоящее раздолье для любителей зимних забав. Теперь все приверженцы активного отдыха могут в полной мере насладиться катанием на коньках, отправившись на стадион средней школы №1 г. Буда-Кошелево.



К слову, вход на каток свободный, а работает он ежедневно. К тому же, кто не имеет своего спортивного инвентаря, может воспользоваться услугами проката в ДЮСШ «СПАРТА».

Стоимость проката:

– коньков за 1 час – 2,30 руб., за сутки – 18,40 руб.

– лыж за 1 час – 2,30 руб., за сутки – 18,40 руб.

График выдачи спортивного инвентаря:

Понедельник – пятница с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции