В трех районах Гомельской области введено временное ограничение на въезд в пограничную полосу — соответствующее постановление Совета Министров сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление «О мерах по обеспечению пограничной безопасности» принято в соответствии с законом «О Государственной границе Республики Беларусь». В документе, в частности, указано: временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

Временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, к месту жительства (месту пребывания) и обратно, к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно. В исключительных случаях такое разрешение может дать председатель Государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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