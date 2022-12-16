Женский взгляд на политику с Анной ЛИТАШ

Случилось страшное. Мир рискует остаться без источника мудрых мыслей: над главным европейским дипломатом и по совместительству «садовником» сгущаются тучи. Еще неделю назад Боррель, аки Прометей, нес свет демократии в джунгли, сетовал на то, что дремучие дикари из Мали и Сербии не демонизируют Россию, а Турция не присоединяется к антироссийским санкциям, как вдруг 9 декабря в ЕС грянул коррупционный скандал – «Катаргейт».

Уже бывшего вице-президента Европарламента Еву Кайли, которая и года не проработала в этой должности, в прошлую пятницу арестовали и предъявили обвинение в коррупции, отмывании денег и мошенничестве с бюджетом Евросоюза. Дескать, она с целью улучшения имиджа Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу при помощи катарских денег и подарков умасливала имеющих вес европейских парламентариев. Более 60 из них попали под подозрение как «положительно или недостаточно отрицательно относящиеся к Катару». Обыски продолжаются, на данный момент изъято около 1,5 млн евро и арестовано не менее 4 человек.

Выступая 14 декабря на форуме правозащитников, Боррель заявил, что нельзя скрывать то, что произошло в Европарламенте, так как от расследования зависит репутация ЕС. Уже на следующий день Ева Кайли, видимо, решила последовать совету главы европейской дипломатии и начала давать показания против него же. Как заявил адвокат Кайли, взяток она не брала, вся работа с Катаром, а также Кувейтом и Оманом, велась в соответствии с планом, который разработал Боррель еще в 2019 году, а действия его подзащитной были согласованы с Европарламентом, Еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС. На фоне этой шумихи рядовые европейцы снова вспомнили мутные схемы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании Pfizer по закупке миллиардов доз вакцин против ковида.

Подробности обязательно появятся, особенно, если кто-то из влиятельных лиц будет отстранен от работы. Приставка «экс» рядом с названием должности действует на них, как сыворотка правды. Так, на днях бывший глава Twitter Дорси повинился, что разработка инструментов, которые позволяли компании управлять общественным мнением была ошибкой. Или еще один свежий пример: экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил о том, что поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода американских войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать.

В общем, непривлекательный какой-то получается мир демократических ценностей и свобод. Снаружи яркая вывеска все больше в цветах ЛГБТ-флага, а за ней прячутся Авгиевы конюшни. Впрочем, скандальный «Катаргейт» тоже может оказаться ширмой, за которой решаются вопросы посерьезнее.