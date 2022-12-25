Необычный праздник, День дарения елочных праздничных шаров, отмечается в мире 25 декабря. Красивая елочная игрушка — отличный подарок к Новому году и Рождеству, который можно вручить друзьям и коллегам, детям и родителям. Игрушку можно купить в магазине или сделать самим, любой вариант будет приятен получателю подарка.

Скорее всего, День дарения елочных украшений приурочен к католическому Рождеству, которое празднуют в ночь с 24 на 25 декабря. Наутро, как и 1 января, принято дарить подарки, часто ими становятся елочные игрушки. Это универсальный презент который придется к месту в любой ситуации и будет уместен для подарка человеку любого пола, возраста и практически любой национальности.

День дарения елочных игрушек — прекрасный повод купить или смастерить подарок, если вы забыли, не успели или исчерпали все идеи. А еще это возможность узнать историю рождественской и новогодней елки, которая насчитывает несколько веков.

Кто придумал украшать елку

Обычай наряжать елку существует несколько сотен лет, он пришел к нам из Германии. По легенде, начало этой традиции положил немецкий реформатор Мартин Лютер. Дело было в 1513 году. Как-то раз Лютер возвращался домой в канун Рождества. Ночь была ясной, и звезды сияли так ярко, что сквозь ветви деревьев казалось, будто их кроны усыпаны огоньками. Придя домой, Лютер поставил елку и украсил ее свечами. На макушке он установил звезду в память о Вифлеемской звезде, которая указывала путь к месту, где родился Иисус.

История о Мартине Лютере может оказаться только легендой, зато доподлинно известно, что в начале XVII века в Германии уже была широко распространена традиция украшать деревья перед Рождеством. Изначально средневековые немцы украшали не только ели, но и сосны, ветви вишни и бука. В качестве игрушек использовались яблоки, печенье, позолоченные шишки, орехи, поделки из бумаги.

Елка стала полноправным атрибутом Рождества только в XVIII-XIX веках. Традицию переняли англичане, австрийцы, чехи, датчане, голландцы. А в 1850 году в Тюрингии, где мастера выдули первый стеклянный шар, елочные игрушки из стекла начали производить в промышленных масштабах. Если поначалу рождественскую ель могли себе позволить богачи и знать, то со временем удовольствие стало доступно и простому люду. Появились рождественские базары, где продавали ели и украшения для них.

Елка у нас

Традиция наряжать елку преодолела немало преград. Первым на русскую этот обычай принес император Петр I.

После смерти Петра I традиция забылась, ее вернул император Николай I, женатый на прусской принцессе, в начале XIX века. По его указу елку стали наряжать в Аничковом дворце, а первую публичную елку поставили на Екатерининском (Московском) вокзале в середине века.

Еще век спустя, во время Первой мировой войны Николай II посчитал, что следовать немецкой традиции неуместно, и запретил ее. Но после революции елки вернулись. В 1935 году прошел первый детский утренник, который теперь называют елкой. Чуть позже в Колонном зале Дома союзов начали ставить главную елку страны, а с 1970-х главной стала считаться елка в Кремлевском дворце.

Игрушка своими руками

Смастерить елочную игрушку своими руками очень просто, на это не нужно много денег. К процессу можно подключить детей, это отличное творческое задание для всей семьи.

В этом деле можно дать волю фантазии и использовать любые подручные материалы. Например, взять обычную лампочку, покрыть ее однотонной краской и нарисовать новогодние сюжеты. Или можно украсить получившуюся игрушку бисером, пуговицами, лентами, кусочками мозаики — они продаются в отделах с рукоделием и хобби-магазинах.

С помощью той же лампочки можно создать забавную игрушку в виде Деда Мороза. Для этого лампочку загрунтовать белой краской, вокруг патрона приклеить волосы и бороду из ваты. Носом послужит красная пуговица, а костюм можно нарисовать краской. Последний штрих — сшить из обрезка ткани колпак и приклеить его на патрон.