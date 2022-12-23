На следующий день после переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина Соединенные Штаты уже в который раз пригрозили Беларуси новыми ограничениями за поддержку России. По заявлениям пресс-секретаря Белого дома, они, понимаешь ли, обеспокоены возможным участием нашей страны в СВО. Так мы здесь тоже очень обеспокоены не возможным, а вполне себе реальным присутствием военной техники и как минимум трех десятков тысяч военнослужащих из стран НАТО у наших границ. Причем не только в странах, входящих в альянс, но и на территории Украины.

В целом подобные заявления уже вызывают недоумение. Если уж предыдущие пакеты санкций цели не достигли, с чего они взяли, что в текущей ситуации, когда уже никто из наших заклятых друзей не скрывает своих истинных намерений, мы вдруг испугаемся и предадим нашего ближайшего союзника? А дальше что? Беларусь сдается на милость западных стран и падает в их удушающие объятия. Спасибо, не надо.

При этом сами Штаты анонсировали выделение Украине военной помощи на сумму 1,85 млрд долларов, в числе поставляемого вооружения – зенитно-ракетный комплекс Patriot. И ничего, что только одна батарея, зато импортная. Так что у наших южных соседей снова праздник, или «перемога», кому как больше нравится. Иконы со «святыми» джавелинами и байрактарами у них уже были, HIMARSу песню посвятили. Теперь, наверно, пэтриоту начнут поклоняться.

Не удивлюсь, если через какое-то время из помеси христианства, язычества и нацизма какие-нибудь экзальтированные личности из соседней страны создадут новую религию и назовут ее «Украина». Пророки в лице Бандеры и других нацистских пособников и проповедники из числа их последователей уже есть, своеобразная символика из 30-40 гг. прошлого столетия давно в ходу. И, глядя на то, как активно сейчас форматируют общество, вытесняют каноническое православие и переписывают историю, у такой религии будут все шансы на успех. Вопрос только в том, а будет ли к этому времени существовать страна Украина?

И дело не в проводимой Россией СВО. Правящая верхушка Украины и сама на протяжении 8 лет неплохо справляется с уничтожением страны, походя зарабатывая деньги и на войне, которая так и не объявлена, и на прокачке «агрессорских» газа и нефти. Гибнут люди, разваливается страна, Штаты обеспечивают работой свои предприятия военно-промышленного комплекса – вот так выглядят демократические ценности. Библейский Исав продал первородство за чечевичную похлебку, Украину же продали и предали за печеньки, джавелины и демократические ценности.

Анна ЛИТАШ