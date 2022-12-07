Затмение Марса Луной произойдет утром 8 декабря и совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Полная Луна затмит Марс в момент его противостояния — так астрономы называют время, когда сблизившиеся Земля и Марс выстраиваются в одну линию с Солнцем, при этом Марс и Солнце противостоят друг другу. 8 декабря Марс окажется в этой точке в 8.35 (по минскому времени), находясь в 82,2 млн км от Земли.

«Все три явления произойдут утром, практически в одно время — с 7.00 до 9.00 (по минскому времени). Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за двухлетний период, что сделает условия для наблюдений максимально благоприятными», — сказали в пресс-службе планетария.

Противостояния Марса происходят примерно каждые два года. Если Марс приближается к нашей планете максимально близко (менее чем на 60 млн км), то такие противостояния называют великими — они случаются через каждые 15 или 17 лет.

Источник: http://gp.by

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