Ограничение распространения контента подрывного и сомнительного содержания — это то, чем испокон веков занимались специальные структуры во всех странах мира. Сам Петр I вычитывал книги и газеты, жестко цензурировал издания, которые не отвечали его политике реформ либо выставляли Россию в неприглядном свете.

Сегодня многие зарубежные СМИ заявляют о свободе слова в западных странах, хотя все мы прекрасно знаем, в чью пользу там создается контент. Очередной скандал с брендом Balenciaga и пропагандой детской порнографии — тому подтверждение.

О запретном

В Китае считают по-другому. Чтобы граждане росли добропорядочными членами общества, там цензурируют огромное количество информационных и художественных ресурсов, которые, на первый взгляд, не представляют угрозы, но на самом деле несут опасность для психики.

В Китае не работают абсолютно все зарубежные соцсети. Здесь действует система «Золотой щит», которая призвана оградить общество от пагубного влияния всего иностранного. Программа полностью была внедрена во все информационные потоки в 2003 году. Обошлась такая задумка в $800 млн. «Золотой щит» базируется на анализе трафика, который предварительно проходит через три официальных канала (Шанхай, Пекин, Гуаньчжоу) и блокирует определенный перечень сайтов и ресурсов. Блокировка идет не только через IP и URL-адреса, но и через ключевые слова, вроде Тяньаньмэнь, Тибет, Тайвань (три запретных «Т»).

Бой зарубежным соцсетям

Китай, как никто другой, борется за сохранение национального уклада и культуры, всеми силами стремится остановить глобализацию. Тот же TikTok, владельцем которого является китайская компания ByteDance, не работает в Китае, так как изначально создан для иностранного пользователя. Вместо него на территории КНР действует аналогичная TikTok платформа, с теми же логотипами, но под другим названием — DouYin 抖音. Зарегистрироваться там возможно только на территории Китая и с обязательной привязкой ID-карты.

Не работают в Китае и Google с Википедией. Там есть свои аналоги: BiliBili, Weibo и прочее. Что удивительно, даже о AliExpress не знают. Вместо него существует более масштабная и привлекательная во всех смыслах платформа Taobao, которая официально осуществляет доставку товаров только в пределах КНР.

Давайте без крови

Многие киноленты также заблокированы в Китае, и это не только фильмы 18+, но и вполне нейтральные.

Если присмотреться к китайскому кинематографу, вы никогда не увидите в картинах кровь, насилие, откровенные сцены.

Американских фильмов ужасов вроде «Пилы» или «Молчания ягнят» в китайском прокате нет в принципе. Вместо них показывают старые японские ужастики, которые не столько кровавы, сколько мистичны. Кровавые сцены есть только в китайских патриотических фильмах, особенно про Вторую мировую войну и оккупацию территорий КНР японцами. В прокат выходят биографические ленты — например, «Ип Ман» (про учителя того самого Брюса Ли).

Под цензурой оказались и мультфильмы. Однажды я наткнулась на детский мультик, что-то вроде «Волк и семеро козлят», но только в более позитивном варианте. Там семья козлят и семья волчат дружат. В Китае мультик оказался под запретом, так как по сюжету папа-волк называет волчицу «моя жена». Китайские цензоры посчитали это пропагандой ранних браков среди молодежи. В стране запрещены комиксы, мультфильмы и другие телешоу, которые содержат какие-либо упоминания о насилии, крови или пошлости.

Для сравнения: в японском мультипликационном сериале 1986 года «Драконий жемчуг» содержатся кадры с женской грудью, нижним бельем и пошлым поведением главных героев. Можно ли считать, что именно из-за этого в Японии так много людей с нестандартными наклонностями? Ведь если человек видит такое с детства, у него страдает психика. Китайским детям это незнакомо. Все, что предназначено для несовершеннолетних, подвергается строгому контролю.

— Я понимаю важность ограничения таких фильмов для детей, но иногда это уже слишком. Кому не угодил «Ультрамен Тига?» — пишут пользователи на Weibo. (Речь идет о детском сериале 1966 года, где главный герой — пришелец, защищающий землян от монстров из глубокого космоса. Цензоры посчитали борьбу со злом пропагандой насилия и удалили сериал, на котором выросло не одно поколение ребят из Китая, Японии и Южной Кореи, со всех общедоступных платформ).

Фемобои и актеры-неудачники

Под цензурный запрет подпадают кинокартины, в которых снимаются актеры, по тем или иным причинам оказавшиеся в немилости у китайских властей. Существуют целые черные списки. Например, Брэд Питт получил пожизненный запрет на въезд в Китай после съемок в фильме «Семь лет в Тибете». К слову, одноименная книга Генриха Харрера тоже в Поднебесной не в чести.

Джастин Бибер пополнил тот же список. Певец публично посетил в Стране восходящего солнца синтоистский храм, воздвигнутый в честь японских солдат, воевавших в Китае в период Второй мировой. И в том числе организовавших массовые зверства и настоящий геноцид в Поднебесной.

Подпадают в Китае под цензуру и эстрадные звезды. Так, пришедшая из Южной Кореи и стремительно развивающаяся индустрия К-рор тоже прошла чистку. Неадекватное идолопоклонничество некоторых фанатов не на шутку встревожило китайские власти.

Блокировкой фан-групп занялись после того, как китайские любители группы BTS заплатили $365 тысяч за портрет любимого певца на корпусе самолета корейской авиакомпании Jeju Air. Такое расточительство не могло остаться незамеченным.

Также с 2021 года в Китае объявили войну феминизации мужчин. Запрещено пропагандировать образ сахарно-милого женоподобного парня с припудренным носиком и макияжем.

Китайская цензура — одна из самых внимательных в мире. Есть в этом определенные плюсы, но и вопросов много. От себя могу сказать: допускаю ограничение контента для детей, но не хотела бы, чтобы все загонялось в такие жесткие рамки.

Интересные факты: