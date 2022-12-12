Культурный декабрь.

Какие мероприятия могут посетить будакошелевцы в этом месяце

Готовимся к Новому Году. Когда и где: декабрь, Гомельская область

Хотите зарядиться новогодним настроением? Мы сделали для вас подборку праздничных мероприятий, которые можно посетить, не уезжая далеко от дома. Выбирайте подходящее время и место.

С 23 декабря по 15 января в Буда-Кошелеве, в парке за районным Домом культуры, будет ждать гостей Резиденция Деда Мороза. Здесь можно будет не только посмотреть театрализованное представление «В новогоднем зазеркалье», но и отведать праздничных вкусностей.

21 декабря на площади Ленина в Буда-Кошелеве зажгут огни на главной елке района. А 26 декабря обязательно посетите представление «Алиса в новогодней сказке». Оно пройдет в Буда-Кошелевском ЦРДК.

Интерактивные площадки, FOTOчиз с героями новогодней сказки, волшебный камень исполнения желаний ждут вас с 19 декабря в поместье Деда Мороза в Светлогорске.

Пройти квест «Загадки зимнего замка» можно будет с 25 по 29 декабря в Мозырском замке.

В Гомеле с 25 по 31 декабря пройдут новогодние городские концерты.

Ребятам о зверятах. Когда и где: 9-18 декабря, Буда-Кошелево

С 9 по 18 декабря в картинной галерее райцентра будет работать познавательно-развлекательная интерактивная выставка животных. Стоимость посещения: взрослые – 9 руб, дети (от 3 до 16 лет) – 8 руб., студенты и пенсионеры – 7 руб. Подробности по тел. +375 29 663 16 06

КВН.бел. Когда и где: 21 декабря, Гомель

Специально для тех, кто не может жить без юмора, 21 декабря пройдет финал межрегиональной лиги «КВН.бел». Не пропустите.