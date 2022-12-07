Экспозиция приурочена к скорому визиту в город над Сожем официальной делегации Челябинской области России, она примет участие в международном мероприятии «Бизнес Дни в Гомеле».

Выставка начала работу в областном общественно-культурном центре на улице Ланге. Представленные фотографии иллюстрируют все богатства сибирского края, его первозданной природы, уникальные особенности горных, таёжных регионов, больших и малых народов, их населяющих. Немало работ посвящено чисто городским видам, и это не только Челябинск, но и Магнитогорск, небольшие города Южного Урала.

Как подчеркнула главный хранитель фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Татьяна Шода, Гомель и Челябинск разделяет огромное расстояние, но самих жителей, белорусов и россиян, многое роднит. Нас роднит любовь к природе, эстетика лесов, болот, озер и рек (в России есть еще горы). Роднит нас и любовь к людям, человеку труда. А еще объединяет общее историческое прошлое: мы вместе воевали в годы Великой Отечественной войны, вместе добывали Победу – на фронтах и в тылу. Все эти мотивы в полной мере отражают работы российских фотомастеров.

Источник: http://gp.by

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