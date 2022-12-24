Какой будет погода на предстоящих выходных, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяной Четырко.

«В субботу в Беларуси сохранится теплая для конца декабря погода. Ночью на большей части территории, а днем местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Более интенсивные осадки ожидаются в ночные часы, а днем в основном они будут небольшие. Местами будет туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов», — рассказала Татьяна Четырко.

Как отметила специалист, на католическое Рождество, 25 декабря, при поступлении более прохладной воздушной массы ненадолго похолодает.

«Осадков будет немного, ночью небольшой кратковременный снег и мокрый снег пройдет местами по югу страны, а днем будет отмечаться и в западных районах Беларуси. Местами ожидается туман и изморозь. Температура воздуха в рождественскую ночь будет находиться в пределах от минус 2 до минус 9 градусов, по северу при прояснениях до минус 12 градусов, по югу при этом будет около 0. Днем в воскресенье температура воздуха составит от минус 5 градусов до плюс 2. При понижении температуры воздуха на дорогах будет скользко, поэтому будьте осторожны», — подчеркнула начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета.

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