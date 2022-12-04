На неделе несколько значимых «прысвяткаў». 7 декабря в святцах упоминается множество имен, но народ связал этот день с именем святой Катерины. В переводе с греческого Катерина означает «всегда чистая», ее считают символом женской преданности и верности. У нас девушки обращаются к ней с просьбой послать им достойную пару и счастливое замужество.

Катерину почитают еще и как помощницу при трудных родах. Ей поклоняются как покровительнице кружевниц, портних и модисток.

По приметам с этого дня земля одевается в пушистые сугробы. У нас говорили так: «Як прыйдзе Кацярына, то будзе i пярына».

И если до этого времени, как метко отмечено, «санкi з калёсамi сварацца», то после наступал официальный переход на зимний транспорт — сани. Как и сегодняшние авто, сани прежде не были роскошью, а основным средством передвижения в зимнюю пору. В прежние времена даже в крестьянских семьях их было несколько: рабочие, выездные легкие возки и даже парадные для визитов. Хорошие, добротно сделанные и красивые сани были своеобразной демонстрацией «заможнасцi» их хозяев. Кроме удобства, не забывали и о «дизайне». Тут мастера старались вовсю: резные спинки, отделка тоненькими дубовыми дощечками, обивка как снаружи, так и изнутри, и не только деревянным шпоном, но и сукном, иногда довольно дорогим, а то и мехом. На пол часто застилался самый теплый медвежий мех.

9 декабря — Юрий, он отмечается два раза в год. Этот у нас будет «зiмовы». «Веснавы» приходит «з травою», а «зiмовы» — «з гвоздам», замораживает, то есть «гвоздит» землю. По приметам высота снегов на Юрия «зiмовага» будет равна высоте травы, что поднимется в мае — на «веснавога». Святой Юрий у всех славянских народов считается покровителем как «свойскай жывёлы, так i дзiкай». В этот день по‑особому ухаживают за лошадьми, подстригают им шелковые гривы и роскошные хвосты, а еще отнимают от матери жеребят‑сосунков и ставят их в отдельные «стайнi» до самой весны.