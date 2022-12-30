Встречу с главными новогодними персонажами и сказочными героями, а также сладкие угощения и подарки для детворы организовали волонтеры общественного объединения.

Первыми в эстафету праздничных мероприятий включились дети с ограниченными возможностями и воспитанники социально-педагогического центра, которые весело провели время у нарядной елки.

Не остались без внимания и ребята, находящиеся на лечении в детском отделении центральной районной больницы, для которых также было подготовлено представление и подарки.

В этот день волонтеры общественного объединения и новогодние персонажи побывали в доме семейного типа, где поздравили подопечных семьи Новиковых с приближающимися праздниками.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Людмилы Кабаевой