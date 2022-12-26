Помощник Президента — инспектор по Гомельской области принял участие в акции «Наши дети», посетив семью Елисеевых и вручив подарки их детям — Есении и Владу.

Семья Елисеевых родом из города Рубежное Луганской области. В Гомеле они с апреля этого года, и отец, и мать официально работают, дети ходят в школу. Совсем скоро оформят вид на жительство. Временно проживают на съемной квартире в Новобелице, хотя им уже выделили трехкомнатное арендное жилье на улице Мазурова — там сейчас идет ремонт. Есения ходит в третий класс СШ № 73, Владик — в первый. «Это будут уже наши детки», — улыбается помощник Президента. Сергей Бартош привез много подарков, не только сладких. Специальный презент для Влада — футбольный мяч. Мальчик очень любит этот вид спорта.

Сергей и Виталия Елисеевы признались, что это не первая их попытка обосноваться в Беларуси. В 2014-м после бомбежек на Донбассе они уже приезжали к нам, прожили несколько месяцев. Но тогда, восемь лет назад, в Рубежном всё утихло, и они вернулись. Теперь же возвращаться некуда — их поселок Южный в Рубежном практически полностью уничтожен.

«Нас очень душевно приняли здесь», — рассказывает Виталия. — Ни разу не было никаких проблем: ни с устройством на работу, ни со школой, ни с оформлением документов». Везде и во всем украинцам шли навстречу, как в 2014-м, так и в этом году. Семья быстро адаптировалась к жизни в новой стране, дети и родители рады, что в их школе учат русский, родной для них язык. С удовольствием дети учат и белорусский, говорят, он очень легко им дается.

Сергей и Виталия смело строят планы, они уже не переживают за свое будущее и будущее детей. Жизнь в красивой, мирной, безопасной стране, возможность спокойно отметить новогодние праздники в кругу семьи — это действительно дорого стоит.

Источник: http://gp.by

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