Сотрудники милиции ОВД Буда-Кошелевского райисполкома ежедневно проводят мероприятия, направленные на выявление, пресечение преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

Как установлено в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, в одном из хозяйств района 24 марта совершено хищение имущества, а именно ярового ячменя. Так, сторож сельхозпредприятия вместе с двумя гражданами, вступив в преступный сговор, поздним вечером вынесли со склада 19 мешков данной культуры. 12 из них загрузили в автомобиль, остальные 7 оставили на территории с целью последующей кражи. Однако довести до конца свой умысел им помешали: при перевозке на автодороге между Пенчином и Глазовкой машину остановили правоохранители.

Общая масса 19 мешков ярового ячменя «Мустанг» первой репродукции составила 816,252 кг на сумму 726 рублей 46 копеек. В действиях фигурантов содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им грозит до 4 лет лишения свободы.

