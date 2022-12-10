Согласитесь, даже став взрослыми, мы ждем от Нового Года чего-то необычного. Учащиеся гимназии Буда-Кошелево 7 «Б» решили не ждать чуда, а сами сотворили его, подарив частичку праздника тем, кто нуждается в волшебстве и участии, как никто другой.

Гимназисты вместе со свои ми родителями подготовили подарки для ребят, которые находятся на лечении в центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. А 8 декабря вместе классным руководителем Татьяной Парфененко они написали пожелания со словами поддержки деткам из онкоцентра. Передать подарки помогла Ольга Куруленко, которая не понаслышке знает, насколько ценны поддержка и теплые слова для тех, храбро и мужественно ведут борьбу со страшными недугами.

К слову, ребята уже не в первый раз участвуют в благотворительных акциях по сбору подарков для детей с онкологическими заболеваниями. Эти дети уже с юных лет знают, что такое милосердие и сострадание. И это, пожалуй, хороший пример для подражания.