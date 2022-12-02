Женский взгляд на политику

Как можно понять из заголовка, речь пойдет о демократии, которая проповедует «миропорядок, основанный на правилах». Именно там, в самом справедливом обществе на Земле, оказывается, что демократические принципы в зависимости от потребностей и интересов трактуются достаточно вольно. Несколько резонансных примеров для размышления.

На Илона Маска который заявил, что собирается свести к минимуму цензуру в Twitter и снять блокировку с некоторых пользователей, спустили всех собак. В ООН сразу озаботились, как решение Маска повлияет на соблюдение прав человека; корпорация Аpple сократила рекламу в соцсети и пригрозила удалением приложения из своего магазина; комиссар ЕС намекнул Маску о запрете Twitter, если тот не будет следовать стандартам Евросоюза. А чтобы соответствовать им, «необходимо значительно усилить модерацию и защитить свободу слова». Выходит, под защитой должна быть только та свобода слова, которая соответствует линии партии, точнее, Демпартии США и ее союзников в Европе. А тот, кто с продвигаемой повесткой не согласен – тот дезинформатор и пропагандист, и его нужно срочно заблокировать. Не то чтобы Маска жалко, просто очень наглядный пример того, что происходит, если источники влияния оказываются не в тех руках с точки зрения поборников «демократических» ценностей.

Что касается прав человека, то в ООН могут отвлечься от Twitter и озаботиться правами наших паралимпийцев, которые были грубо нарушены в результате приостановки членства Беларуси в Международном паралимпийском комитете. На днях заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко заявил об этом на 77-й Генассаблее ОНН в ходе дискуссии «Спорт на благо развития и мира». Но что-то никто из ревнителей прав человека не торопится вступиться за белорусских паралимпийцев.

Идем дальше. Замминистра финансов США (кому же еще говорить о планах Евросоюза) сообщил, что в ЕС до 5 декабря планируют согласовать «потолок цен» на нефть из России на уровне 60 долл. за баррель. Он выразил надежду, что «Польша и остальные 26 стран соберутся и введут потолок цен на нефть, а остальные страны коалиции примкнут к ним». А покупатели европейских и американских товаров тоже могут сами устанавливать цену товара? И при этом Макрон возмущается принятым в США законом о снижении инфляции. Мол, субсидирование американских предприятий нанесет урон экономике Европы. Зачем возмущаться, можно же ввести лимит цен и дружно проголосовать всем Евросоюзом. А тем членам ЕС, кто будет сопротивляться, можно по отработанной схеме пригрозить заморозкой субсидий или штрафами.

Вот скажите, если в Евросоюзе демократия, почему в таком случае жесткий диктат в отношении суверенных стран считается вполне приемлемым? Может, это все-таки диктатура? Нет, утверждают, что чистейшая демократия.

Скажете, ну сколько можно: демократия, диктатура – уже оскомину набило. Поддержу каждое слово, самой уже порядком осточертел кавардак, который в мире творится. Но нам, пропагандистам, ничего не остается, кроме как руководствоваться принципом, который емко сформулировал французский писатель Андре Жид: «Всё давно уже сказано, но так как никто не слушает, приходится постоянно возвращаться назад и повторять всё сначала». Вдруг кто-то нет-нет да и снимет розовые очки, включив наконец критическое мышление.

Анна ЛИТАШ