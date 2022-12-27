Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Встреча Лукашенко и Путина в Минске уже традиционно вызвала спекуляции насчёт сдачи суверенитета Беларуси. Горе – политологи, осевшие за границей, строчили прогнозы, которые вызывают интерес разве, что у санитаров да лечащего врача. При этом реальные итоги переговоров лидеров Союзного государства действительно стали историческими. О чём договорились Путин и Лукашенко? Давайте разбираться.

Ключевыми вопросами в нынешней геополитической обстановке остаются экономика и безопасность. В этом смысле решения без лишней скромности стали прорывными в отношениях двух стран. Союз равных предусматривает унификацию многих положений. Они сформированы в своеобразные дорожные карты, которые в своё время тоже преподносились «пятой колонной» как сдача суверенитета. По итогу совместная работа на перспективу даёт свои ощутимые плоды. Санкционное давление, которое призвано поставить нас на колени, не выполнило своё предназначение. Белорусские производители смогли существенно нарастить поставки в Россию и закрыли многие позиции, которые освободились после ухода западных предприятий. Найден компромисс по формированию цены на энергоресурсы на ближайшие годы. Впервые в истории стоимость зафиксирована в договоре на три года.

Александр Лукашенко: «Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане. Новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить. Скажу только одно – мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года».

Уже очевидно, что раскачать ситуацию изнутри не получилось. Нет критического дефицита товаров и продуктов. Однако остро стоит вопрос с сохранением территориальной целостности. Ударный кулак НАТО в Польше формируется уже несколько лет под абсолютно разными надуманными предлогами. То учений испугаются, то «Абрамсами» миграционный кризис планируют решать. Лидеры Союзного государства уже неоднократно заявляли о готовности к диалогу по формированию глобальной архитектуры безопасности в регионе. Однако предложения остаются без ответа и вынуждают к ассиметричным действиям. В Беларуси на боевое дежурство поставлены комплексы С-400 и «Искандер». Есть и более весомые аргументы для принуждения к миру.

Президент Беларуси: «Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи способные управлять самолётами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Я Вас несколько раз, и в Питере, и в Москве, и в Сочи встречаясь, информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ Союзного государства».

Специфика белорусской военной доктрины не предусматривает наступательных операций. Мы в буквальном смысле мирные люди с поправкой на партизанское прошлое. Основная задача нашей армии, как уже неоднократно заявлял Александр Лукашенко, – нанесение неприемлемого ущерба тем, кто попытается приехать в Беларусь на танке. Суверенная экономика и современное вооружение – залог суверенитета и стабильного развития государства.

Источник: http://gp.by

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