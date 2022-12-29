Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.

О происшествии немедленно был проинформирован Глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения. По имеющейся информации рассматриваются две основные версии произошедшего:

1. Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

2. Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

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