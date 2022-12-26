Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Президент сказал: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально».

У Президента также спросили, как его настроение перед саммитом. «Средне», — ответил Александр Лукашенко. Он пояснил, что по мере приближения к Новому году настроение становится все лучше: «Лучше не может быть, а под Новый год будет самым хорошим».

Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.

Предновогодние неформальные встречи глав государств уже стали хорошей традицией. Собраться в Санкт-Петербурге в конце года Президент России Владимир Путин пригласил своих коллег еще на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке 9 декабря.

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