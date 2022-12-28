Сегодня председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко совместно с заместителем директора по идеологической работе КСУП «Губичи» Людмилой Кузьменковой выразили искренние поздравления имениннице.

Лидия Васильевна проработала в КСУП «Губичи» оператором машинного доения 35 лет. Была удостоена медали за трудовые заслуги, грамоты Министерства сельского хозяйства. Ее имя занесено в книгу «Женщины Беларуси». Помимо плодотворной трудовой деятельности, Лидия Маталыгина воспитала четверых детей, один из которых по примеру матери трудится в сельском хозяйстве.

Алина ЮРИНСКАЯ

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